حريق هائل في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في سان دييغو.. فيديو

أعلنت إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييغو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد، إن وحدات الإطفاء تقوم بمحاولة إخماد الحريق الذي نشب على ظهر سفينة "بونهوم ريتشارد" الحربية بعد وقوع انفجار على متنها.

وأكدت إدارة الإنقاذ أن الانفجار تسبب بإصابة شخص على الأقل، وأظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة "foxnews" الأمريكية.

#USA 🇺🇸 | L’incendie est toujours en cours sur l’USS Bonhomme Richard à San Diego. pic.twitter.com/dSxEY3GFcF — C O U P S U R E (@COUPSURE) July 12, 2020

​وأوضحت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4 — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

​وأشارت إلى أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.