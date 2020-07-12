حريق هائل في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في سان دييغو.. فيديو

وأكدت إدارة الإنقاذ أن الانفجار تسبب بإصابة شخص على الأقل، وأظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة "foxnews" الأمريكية.
#USA 🇺🇸 | L’incendie est toujours en cours sur l’USS Bonhomme Richard à San Diego. pic.twitter.com/dSxEY3GFcF— C O U P S U R E (@COUPSURE) July 12, 2020
وأوضحت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".
Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4— SDFD (@SDFD) July 12, 2020
وأشارت إلى أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.
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