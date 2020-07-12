وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 72 ألف حالة

كشفت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة الـ 72 ألفا، عقب تسجيل 631 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا وزارة الصحة سجلت البرازيل 631 وفاة و24831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل أكثر من 39 ألف حالة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 72 ألفا و100 حالة وفاة، والإصابات إلى مليون و864 ألف و681 إصابة.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغت في البلاد حتى الآن أكثر من 1.12 مليون حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات.