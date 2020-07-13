بعد انفجارات متتالية... اعتقال عملاء للمخابرات الأجنبية جنوب شرقي إيران

وقال أحمد قرباني: "تم اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في محافظة كرمان، وتم إصدار حكم قضائي بحقهم بعد إجراء التحقيقات، كما تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر الحكم عليهم" وفق لموقع قناة العالم.

وأشار إلى أن المحكمة قامت بالبت بعدد من الملفات الأمنية وأصدرت أحكامها، منها ملف المجرمين المدعوين أحمد يوسفي وآريا جاويدان اللذين كان يقومان بأعمال شريرة وعمليات خطف بجنوب محافظة كرمان مما تسبب بزعزعة أمن المنطقة وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية فيها، وقد تم اعتقالهما في عمليتين منفصلتين من قبل أجهزة الأمن، وبعد صدور أحكام الإعدام بحقهما وتنفيذها، عاد الأمن إلى المنطقة، وجلب السعادة للأهالي وأدى إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار.

وتابع قرباني "نظرا لتفشي فيروس كوورنا، ولتفادي انتشار هذا المرض في السجون وتنفيذ الإجراءات القضائية، فقد تقرر عدم نقل أي متهم من داخل السجن إلى المراجع القضائية، وإجراء جلسات التحقيق إلكترونيا عبر الفيديو كونفرانس".

وتأتي أنباء اعتقال عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية، بعد انفجارات متتالية في مناطق مختلفة من إيران، طالت منشآت حيوية منها موقع نطنز النووي، الذي ترددت أنباء عن احتمال تنفيذه من قبل دول معادية لإيران، الأمر الذي دفع مسؤولي طهران للتهديد برد حاسم حال ثبوت ضلوع أي كيان أو دولة في ذلك.