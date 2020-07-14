ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعيد فرض قيود جديدة بسبب "كورونا"

أعادت ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرض قيود صارمة مرة أخرى على الحركة داخلها، بعد عودة فيروس كورونا إلى الانتشار مرة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت، أمس الاثنين، 59,222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجاءت كاليفورنيا كأكثر الولايات تضررا من الوباء.

وأعلن غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، عن إغلاق السينمات والمطاعم والحانات مجددا.

وأكد الحاكم أن القرار تم بعد ارتفاع معدلات دخول المستشفيات مرة أخرى، خصوصا أقسام العناية المركزة.

وارتفعت نسب الإصابة في الولاية 20 % أكثر من الأسبوعين الماضيين

وأعلنت كاليفورنيا تسجيل 8258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد الماضي، ما يرفع حصيلتها الإجمالية إلى نحو 330 ألف إصابة بينها أكثر من سبعة آلاف وفاة.