على الهواء مباشرة... رئيس وزراء كندا يعتذر عن خطأ أثار ضجة

اعتذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن مشاركته في قرار وزاري باستخدام مؤسسة خيرية، عمل معها وعائلته لإدارة برنامج منح للطلاب بقيمة 633 مليون دولار.

وبحسب موقع "غلوبال نيوز"، يواجه ترودو صاحب الـ48 عاما تحقيقا ثالثا بشأن تضارب المصالح خلال ما يزيد عن 3 سنوات بعد أن قامت حكومته باختيار مؤسسة "وي تشاريتي كندا" لإدارة البرنامج.

وتراجعت المؤسسة الخيرية بعد حوالي أسبوع من الإعلان عن العقد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "لقد ارتكبت خطأ بعدم التنحي على الفور عن المناقشات بالنظر إلى تاريخ عائلتنا. أنا آسف بصدق لعدم القيام بذلك".

وتعد هذه المرة الثانية في أقل من عام، التي يعتذر فيها رئيس الوزراء الكندي​ ​عن أفعاله في مؤتمر صحفي مباشر يبثه التلفزيون الوطني.

وكانت المرة الأولى التي اعتذر فيها ترودو علنا، في سبتمبر/أيلول، عقب ظهور صور قديمة له وقد طلى وجهه فيها باللون الأسود خلال حفلة.