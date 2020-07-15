حادث تصادم بين قطارين في براغ يسفر عن عشرات الجرحى

أفادت وسائل إعلام أوروبية، صباح اليوم الأربعاء، عن حادثة تصادم بين قطارين في العاصمة التشيكية براغ.

ونقلت الوكالة الأوروبية تصريحات الناطقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في ​تشيكيا​، بيترا إفنبرغروفا، التي أعلنت عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، إثر اصطدام قطار لنقل الركّاب بآخر لنقل البضائع كان متوقّفًا قرب العاصمة التشيكية براغ.

The crash happened last night after a passenger train ploughed into a stationary freight train on the mainline railway east of Prague. https://t.co/oJSQP2mzKg — euronews (@euronews) July 15, 2020

وأوضحت إفنبرغروفا، قائلة: "نقلنا أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة إلى ​مستشفيات​ في براغ"، لافتةً إلى أنّ "إخلاء الجرحى استدعى إرسال طائرتَي هليكوبتر إلى موقع الحادث".

وأشارت إفنبرغروفا إلى أنه تم معالجة 29 شخصا أُصيبوا بجروح طفيفة، مبيّنةً أنّ "فرق الإنقاذ ما زالت في مكان الحادث، وأنّ الحصيلة قد ترتفع بمقدار عشرة جرحى إضافيين".