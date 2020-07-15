تسجيل
09:46 GMT15 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    يصفق أهالي باريس في الساعة 20:00 يوميا، بالتزامن مع باقي المدن الفرنسية، لإظهار دعمهم لموظفي الرعاية الصحية في باريس، في 14 أبريل 2020، في اليوم التاسع والعشرين من الإغلاق التام في فرنسا بهدف كبح انتشار كوفيد- 19 .

    خبر سار بشأن كورونا وسط الأنباء السيئة الكثيرة

    © AFP 2020 / Martin Bureau
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104519/57/1045195717_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_9b9f5cf8694ccc61764bd052681f5d1e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202007151046005053-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

    تتواصل الأنباء السيئة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد من كل أنحاء العالم، فالدول التي أعلنت إنهاء الإغلاق وإعادة الحياة إلى طبيعتها تعود وتغلق مرة أخرى، بينما الفيروس يواصل نشاطه في إصابة الآلاف يوميا، وحصد الأرواح، وفي وسط هذا هناك نبأ سار بقرب إنتاج لقاح للفيروس.

    وحتى الآن أصاب المرض أكثر من 13 مليون شخص في العالم وتسبب بوفاة أكثر من 570 ألفا.

    وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020
    © REUTERS / Carlo Allegri
    مؤسسة طبية كبرى: يمكن السيطرة على كورونا في أمريكا خلال شهر

    وبعدما بدا أن هناك انفراجة مع إعادة الدول فتح الإغلاقات التي فرضتها بسبب تفشي الوباء، عادت بعض الدول للإغلاق من جديد، فالهند تستعد لإعادة فرض الحجر على حولى 140 مليون نسمة من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1.3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة، والبرازيل، إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم بالوباء، سجلت 1300 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 74 ألف وفاة مع مليوني إصابة. وتهدد معاهد السامبا الكبرى من جانب آخر بعدم المشاركة في كرنفال ريو دي جانيرو المرتقب في شباط/فبراير 2021، .بحسب تقرير لوكالة "أ ف ب".

    وأعلن مسؤولون أستراليون، اليوم الأربعاء، أن الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان ستفرض فيها قيودا أشد صرامة على التنقل إذا لم تتم السيطرة سريعا على انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

    وفي اليابان قال مسؤولون إن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات.

    ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة.

    وبحسب وكالة "رويترز"، قالت صحيفة "أساهي" اليابانية إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن "عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح".

    وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة طوكيو الـ 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم اليابان 21839 حالة، وحصيلة الضحايا 983 شخصا حتى يوم الثلاثاء 14 يوليو/ تموز، وتشكل العاصمة طوكيو إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس في البلاد.

    وفي الولايات المتحدة، تواصل ارتفاع الحالات في جنوب وغرب البلاد حيث ظهرت 63 ألفا و262 إصابة جديدة منذ الاثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,42 مليون شخص. كما تسبب الوباء بـ850 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 136 ألفا و432 وفاة.

    ووسط هذا هناك بارقة أمل بالتوصل إلى لقاح قريبا مع استعداد شركة أدوية أمريكية إطلاق المرحلة النهائية من التجارب السريرية على لقاح تقوم بالتجارب عليه.

    حيث أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، أمس الثلاثاء، أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/ يوليو، ليعطي بعض الأمل. ويضع هذا الإعلان شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد للوباء.

    وتستفيد هذه الشركة بمساعدات بقيمة 483 مليون دولار من الحكومة الأمريكية، وبذلك تكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة، ونشرت نتائجها الأولية الواعدة في مجلة "نيو إينغلاد جورنال أوف ميديسين".

    وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.

    وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا في منع الإصابة بعدوى "سارس-كوف-2".

    كذلك فإنه في حالة الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالمرض رغم خضوعهم للقاح، فإن الدراسة ترمي لمعرفة ما إذا كان اللقاح يمكن أن يحول دون ظهور أعراض المرض على هؤلاء المصابين. وحتى إن ظهرت أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإن هذا الأمر يمكن أن يعتبر نجاحا إذا ما منع اللقاح ظهور إصابات خطيرة بكوفيد-19. ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لكن يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.

    وموديرنا ليست الشركة الوحيدة في السباق للتوصل إلى لقاح، فشركة سينوفاك الصينية بلغت أيضا مرحلة متقدمة من الأبحاث فيما أعلنت وكالة تاس الروسية أن باحثين روسا أنجزوا التجارب السريرية على لقاح.

    5 خطوات لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا
    © Sputnik /
    5 خطوات لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

    انظر أيضا:

    موسم الحج يفقد 3 مهن رئيسية هذا العام بسبب كورونا
    إعلام: العاصمة اليابانية طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة
    روحاني: الموجة الثانية من كورونا أقوى من الأولى وإيران تواجهها
    دراسة تحسم الأمر بشأن انتقال كورونا إلى الجنين في رحم أمه
    أستراليا تعلن عن فكرة "إعادة" التدابير لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مؤتمر يالطا بحضور قادة قوات الحلفاء: التقى رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأمريكي روزفلت والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، شبه جزيرة القرم، 1945
    كواليس الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة الأمم المتحدة (1941-1945)
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك