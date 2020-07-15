إيران: أمريكا تسعى لتمديد حظر التسليح لكنها لن تفلح

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، إن الحظر المفروض على بلاده لم يؤثر على المنجزات الدفاعية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن العميد حاتمي، قوله، ردا على محاولات الحكومة الأمريكية الرامية لتمديد الحظر التسليحي على بلاده، إن "المسؤولين الأمريكيين يسعون لتمديد الحظر التسليحي لكنهم لن يفلحوا".

وتابع: "لقد عملنا نحن منذ بداية الثورة تحت ظروف الحظر الذي لم يكن له أي تأثير على المنجزات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية".

ووصف وزير الدفاع الإيراني مطلب واشنطن لتمديد الحظر التسليحي على إيران بأنه "مطلب إضافي ومغرض"، مضيفا: "دول العالم لن تتراجع (عن موقفها) أمام هذا المطلب ولن تواكب أمريكا فيه".

وأضاف: "في مثل هذه الظروف سوف لن ينجح المسؤولون الأمريكيون في تمديد الحظر التسليحي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس الأمن الدولي".