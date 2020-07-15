36 إصابة جديدة بكورونا في قاعدة للجيش الأمريكي في أوكاناوا اليابانية

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" بإصابة ما يصل إلى 136 فردا من عناصر الجيش الأمريكي في القواعد الأمريكية، بعد اكتشاف 36 حالة إصابة جديدة في أحد المعسكرات الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات وقعت في معسكر هانسن في جزيرة أوكاناوا، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 136 حالة.

وبدأ تفشي "كورونا" المستجد بين الجنود الأمريكيين، ما أثار غضب حاكم مقاطعة أوكاناوا، مشككا في الإجراءات، التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من فيروس كورونا، حسب "رويترز".

وقالت صحيفة "أساهي" اليابانية إن طوكيو سترفع مستوى التحذير من الفيروس إلى أعلى درجة في مقياس من 4 درجات، بعد وصول الإصابات إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية.