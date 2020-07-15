بلجيكا تتهيأ لمكافحة موجة ثانية محتملة لكورونا

أكدت رئيسة وزراء بلجيكا، صوفي ويليمس، اليوم الأربعاء، استعداد بلادها لمواجهة موجة أخرى محتملة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية زيادة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن بروكسل ستؤجل النظر في تنفيذ المرحلة الخامسة لتخفيف تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 حتى الأسبوع المقبل.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت ويليمس، في مؤتمر صحفي: "نحن نلاحظ أن انتشار فيروس كورونا قد عاود بالازدياد، بعد رصد ارتفاع في الأرقام والمعطيات خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن شهدنا تراجعا، وهذا ليس جيدا أبدا أبدا."

وأضافت صوفي ويليمس:

لذلك نحن نستعد لمكافحة احتمال موجة ثانية من تفشي الوباء، وما زال هناك الكثير لدينا للقيام به، ولكن الآن لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع الأزمة.

وأشارت رئيسة الوزراء البلجيكية، إلى عزم الحكومة تقييم تفشي كوفيد-19، خلال الأيام القادمة باستمرار التنسيق مع السلطات الصحية، حول تنفيذ المرحلة الخامسة للتراخي عن جملة الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

ونوهت ويليمس، إلى أن "اتجاهات انتشار الفيروس تأخذ طابعا سلبيا في بلجيكا، لذلك تعمل الحكومة على جمع معلومات حول سبب ارتفاع المعطيات، وعلينا أن نعرف أسباب الزيادة لأننا بهذه الطريقة سنتمكن من اتخاذ إجراءات أفضل وأن نركز على السبب".

وشددت ويليمس في المؤتمر الصحفي على استعداد بروكسل لتبني تدابير مشددة في حال زاد تفشي الوباء، "إذا بقي الاتجاه سلبيا فإننا لن نبدأ بالمرحلة الخامسة من التراخي في الإجراءات وسيبقى الوضع على حاله حاليا. ولكننا طبعا مستعدون لاتخاذ إجراءات صارمة عندما تتطلب الظروف ذلك".

الجدير بالذكر، أن بلجيكا قد ألزمت مواطنيها بداء من يوم السبت الماضي، بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة وأماكن التسوق والمسارح وقاعات المؤتمرات والاحتفالات والمتاجر، بعد أن خففت عددا من التدابير المتخذة منذ 18 آذار/مارس، لمكافحة الفيروس بشكل تدريجي.