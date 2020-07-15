جونسون: الوقت غير مناسب للتحقيق في تعامل بريطانيا مع جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تحقيقا سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن إذ أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن جونسون ، قوله، اليوم الأربعاء: "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل وبالتأكيد سنجري تحقيقا مستقلا فيما حدث".

وبلغت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في بريطانيا 55873 حالة تشمل حالات الاشتباه في الإصابة، وفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى بيانات من مصادر حكومية، مما يلقي الضوء على أن الدولة من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، قبل أسبوع، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا.

ونفى جونسون أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية في انتشار عدوى كوفيد-19.

وتعرض جونسون لانتقادات بسبب قوله إن بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض، وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مرارا الاعتذار. لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.