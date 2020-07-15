الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين استدعت السفير الأمريكي للاحتجاج على قانون الحكم الذاتي الخاص بهونغ كونغ الذي أقره الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسي قوانغ لدى اجتماعه مع السفير الأمريكي تيري برانستاد إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات على كيانات وأفراد أمريكيين معنيين من أجل حماية مصالحها، بحسب رويترز.

وأمر ترامب أمس الثلاثاء بإنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ بموجب قانون أمريكي لمعاقبة الصين على ما وصفها بأنها "إجراءات قمعية" ضد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، ما دفع بكين للتحذير من عقوبات انتقامية.

عارضت الصين بحزم وأدانت بشدة تحرك الجانب الأمريكي للتوقيع على ما يسمى بـ"مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" ليصبح قانونا، وفقا لما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء).

وقال البيان إن الولايات المتحدة وقعت حديثا على ما يسمى بـ"مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" ليصبح قانونا، والذي كان قد صدق عليه الكونغرس الأمريكي، في تجاهل للاحتجاجات الصينية الجادة.