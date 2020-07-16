بوتين وروحاني يؤكدان على مواصلة التعاون وحماية الاتفاق النووي

أكد الرئيسان الإيراني والروسي، حسن روحاني وفلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التعاون بين البلدين، وحماية الاتفاق النووي، ومواجهة الجهود الأمريكية الأحادية بشأن تمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

سبوتنيك-طهران. ووفقًا لبيان صدر عن الرئاسة الإيرانية، أكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع بوتين على "استمرار التعاون الشامل بين طهران وموسكو"، مضيفًا "نثمن دعم روسيا للاتفاق النووي".

وأضاف الرئيس الإيراني "نؤكد على استمرار التعاون بين إيران وروسيا وتركيا في آلية أستانا لحل الأزمة السورية"، مؤكدًا على "أهمية مواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة والجهود التي تبذلها واشنطن لعدم إنهاء الحظر التسليحي على إيران".

من جهته، قال بوتين: "كما فعلنا خلال السنوات الخمس الماضية في حماية الاتفاق النووي سوف نستمر في دعمه ونصر على تنفيذه وحفظه بشكل كامل".

وتابع "نؤكد على تطوير العلاقات مع إيران في جميع المجالات، ونرحب بالتعاون مع إيران وتبادل الخبرات في مكافحة وباء كورونا"، مشددًا على "استمرار دعم موسكو لمواقف طهران في المحافل الدولية".