طهران تكشف لأول مرة عن "خطة إيرانية في لبنان" أعاقتها أمريكا والسعودية

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن "أمريكا والسعودية أعاقتا بناء محطتين للكهرباء في لبنان".

وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لقد قدمت ​​مرات عديدة في مفاوضاتي بصفتي نائب وزير الخارجية مع كبار المسؤولين في لبنان، خطة طهران التقنية للإنشاء الفوري لمحطتين كبيرتين للطاقة والكهرباء ضمن المعاییر التقنیة والذي یمكن أن یحسم جميع مشاکل الكهرباء في لبنان.لقد أعاقت ذلك أمریكا والسعودية.ما زلنا مستعدين".

​وكان السفير الإيراني في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، أعلن أمس الأربعاء، أن إيران على استعداد لاعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان ولا سيما المشتقات النفطية.

وجاءت تصريحات السفير فيروزنيا خلال مقابلة على قناة "المنار" اللبنانية، قال فيها: "إننا نقوم بزيارات للمسؤولين اللبنانيين ومستعدون للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، ولأي عمل يمكن أن يوسع التعاون ويساعد لبنان، واعتبر أن الفرصة سانحة اليوم للتعاون أكثر، ونحن نتمنى ذلك وأن يكون هناك استعداد لذلك من لبنان".

وأضاف فيروزنيا: "نحن جاهزون للمساعدة بكل ما يحتاجه لبنان ولكن لا نريد أن نحرج الحكومة اللبنانية فهناك أطراف تمنع التعاون، هناك مشاريع كثيرة يمكن أن ندعم لبنان بها تبدأ بالزراعة والصناعة ومن ثم الكهرباء والدواء ومختلف القطاعات الاقتصادية التي يحتاج لها لبنان".