بسبب كورونا... 80 % من أطفال العالم محرومون من التطعيمات

حذرت الأمم المتحدة من انخفاض مثير للقلق في عدد الأطفال، الذين يحصلون على التطعيمات اللازمة بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نتائج الدراسة، التي أجرتها "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أكدت أن 80% من الأطفال المولودين لن يتمكنوا من الحصول على التطعيمات اللازمة بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا عبر العالم.

كما أشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع الدول الـ 82 التي شملها المسح، في مايو/ أيار، أفادت بتعطيل حملات التطعيم بسبب الفيروسات التاجية.

وأفادت بتعطيل أكثر من 30 حملة للحصبة في جميع أنحاء العالم، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم تفشي المرض شديد العدوى، فيما انخفض إجمالي جرعات التطعيم ضد الإنفلونزا التي جرى توزيعها بالفعل بـ 2.5 مليون جرعة، مقارنة بالسنوات السابقة في مارس وأبريل.

وانخفض عدد تطعيمات لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية التي قدمها أطباء المملكة المتحدة بنسبة 20%، في الأسابيع الأولى من عمليات الإغلاق.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن المعاناة والموت بسبب عدم حصول الأطفال على اللقاح الروتيني يمكن أن تكون أكبر بكثير من COVID-19 نفسه".

وأكدت المنظمة أنه حتى قبل تفشي الوباء، لم يتلق 14 مليون طفل حول العالم بالفعل التطعيمات، معظمهم في أفريقيا.