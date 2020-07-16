روسيا تدعو أمريكا للتراجع عن ممارسة تنافي حقوق الإنسان

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع عن تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، كيري كوبيك، إن الولايات المتحدة نفذت ثاني عملية إعدام فيدرالية منذ 17 عاما بإعدام رجل يعاني من الخرف.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف عقوبة الإعدام على الجرائم الفيدرالية في 2019. ونفذت السلطات، يوم الثلاثاء، أول إعدام فيدرالي للبلاد منذ عام 2003.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "ندعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، ووضع حد لهذه الممارسة التي لا تمتثل للمعايير الحديثة لحقوق الإنسان".

أثار استئناف عمليات الإعدام الفيدرالية، مخاوف داخل البلاد وخارجها على حد سواء، حيث دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها، الذي يتعارض مع الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.