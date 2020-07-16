وزير العدل الأمريكي يتهم هوليوود وشركات التكنولوجيا بالتعاون مع الصين

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، انتقادات لشركات في هوليوود وشركات كبرى في مجال التكنولوجيا لتعاونها مع الصين.

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، في كلمة في متحف جيرالد آر. فورد الرئاسي في ميشيغان "شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وياهو وأبل أبدت جميعها رغبتها الشديدة في التعاون مع (الحزب الشيوعي الصيني)"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع "أظن أن والت ديزني قد يصاب بخيبة أمل عندما يرى كيف تتعامل الشركة التي أسسها مع الديكتاتوريات الأجنبية هذه الأيام".

وأضاف أن هوليوود رضخت بشكل روتيني للضغط وفرضت رقابة على أفلامها لاسترضاء الحزب الشيوعي الصيني، حسب تعبيره.

ووبخ بار الشركات الأمريكية لاستعدادها الكبير لاتخاذ خطوات تضمن لها دخول السوق الصينية الكبيرة، مضيفا "يفكر الحزب الشيوعي الصيني لعقود وقرون بينما نميل نحن للتركيز على تقرير أرباح الربع التالي".

وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها في عقود، وتوترت بسبب قضايا تتراوح بين جائحة فيروس كورونا العالمية والفائض التجاري الضخم للصين وبين قمع بكين للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ ومعاملتها للأقلية المسلمة.