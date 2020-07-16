الشرطة تفرق متظاهرين في إيران والحرس الثوري يقبض على "عملاء"... فيديو

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع وشرعت في تفريق المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن "القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للمؤسسة الحاكمة في مدينة بهبهان".

وأضاف الشهود أن مدنًا أخرى تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا. وقال أحد الشهود: "اشتبكت قوات الأمن أيضًا مع المتظاهرين في بهبهان".

تجمع اعتراضی مردم و جوانان غیور در #بهبهان

باشعار «حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم»



پنجشنبه شب ۲۶تیر۹۹ pic.twitter.com/bajrHj4ezS — fereshteh (@feresht02376199) July 16, 2020

​وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران -لم يتسن التحقق منها- محتجين يهتفون "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا".

وأظهرت تسجيلات أخرى وجودا كثيفا لقوات الأمن في مدينتي طهران وأصفهان. وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لمسؤولين كبار.

یکی از زیبا ترین و پر مفهوم ترین شعار هایی که کل سیستم زد انسانی و تروریستی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میزاره.



"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"



معترض #بهبهان

۲۶ تیر ۹۹#اعدام_نکنید #تظاهرات pic.twitter.com/Z3FaiQYe5b — saman arbabi (@SamanArbabi) July 16, 2020

​وأفادت وكالة "فارس" بأن "استخبارات الحرس الثوري رصدت وفككت خلية تابعة لزمرة "خلق" الإرهابية كانت قد دخلت محافظة فارس (جنوبي ايران) للقيام بعمليات تخريبية وتم اعتقال عناصرها".

وأضافت أن هذه الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات تخريب خلال أيام إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني، إلا أنه تم إحباط مخططها.

تظاهرات محله به محله در بهبهان

استان به استان ، شهر به شهر ، روستا به روستا ، کوچه به کوچه ، خانه به خانه ایران را برای #خامنه_ای و جنایتکاران سپاه و یگان ویژه و آخوندها و مسئولین جاهل و بسیجی های بیشرف و بی وطن تبدیل به جهنم خواهیم کرد pic.twitter.com/1Uk2F43iKq — سیامک (@siamak087) July 16, 2020

​على جانب آخر، أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين وإصابة آخر إثر عملية إرهابية قامت بها عناصر قالت إنها "معادية للثورة" في محافظة كردستان غربي إيران.

وقالت العلاقات العامة إن "الحرس الثوري الإيراني سيحاسب مرتكبي هذه الجريمة الجبانة وأنهم سينالون عقابهم".