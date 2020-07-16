الشرطة تفرق متظاهرين في إيران والحرس الثوري يقبض على "عملاء"... فيديو

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن "القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للمؤسسة الحاكمة في مدينة بهبهان".
وأضاف الشهود أن مدنًا أخرى تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا. وقال أحد الشهود: "اشتبكت قوات الأمن أيضًا مع المتظاهرين في بهبهان".
تجمع اعتراضی مردم و جوانان غیور در #بهبهان— fereshteh (@feresht02376199) July 16, 2020
باشعار «حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم»
پنجشنبه شب ۲۶تیر۹۹ pic.twitter.com/bajrHj4ezS
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران -لم يتسن التحقق منها- محتجين يهتفون "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا".
وأظهرت تسجيلات أخرى وجودا كثيفا لقوات الأمن في مدينتي طهران وأصفهان. وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لمسؤولين كبار.
یکی از زیبا ترین و پر مفهوم ترین شعار هایی که کل سیستم زد انسانی و تروریستی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میزاره.— saman arbabi (@SamanArbabi) July 16, 2020
"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"
معترض #بهبهان
۲۶ تیر ۹۹#اعدام_نکنید #تظاهرات pic.twitter.com/Z3FaiQYe5b
وأفادت وكالة "فارس" بأن "استخبارات الحرس الثوري رصدت وفككت خلية تابعة لزمرة "خلق" الإرهابية كانت قد دخلت محافظة فارس (جنوبي ايران) للقيام بعمليات تخريبية وتم اعتقال عناصرها".
وأضافت أن هذه الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات تخريب خلال أيام إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني، إلا أنه تم إحباط مخططها.
تظاهرات محله به محله در بهبهان— سیامک (@siamak087) July 16, 2020
استان به استان ، شهر به شهر ، روستا به روستا ، کوچه به کوچه ، خانه به خانه ایران را برای #خامنه_ای و جنایتکاران سپاه و یگان ویژه و آخوندها و مسئولین جاهل و بسیجی های بیشرف و بی وطن تبدیل به جهنم خواهیم کرد pic.twitter.com/1Uk2F43iKq
على جانب آخر، أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين وإصابة آخر إثر عملية إرهابية قامت بها عناصر قالت إنها "معادية للثورة" في محافظة كردستان غربي إيران.
وقالت العلاقات العامة إن "الحرس الثوري الإيراني سيحاسب مرتكبي هذه الجريمة الجبانة وأنهم سينالون عقابهم".
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