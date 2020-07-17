لودريان: لإقليم كردستان دور كبير تجاه المهجرين

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور إقليم كردستان حالياً.
#لودريان: لإقليم #كوردستان دور كبير تجاه المهجرين pic.twitter.com/K79E1kMG7P— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 17, 2020
وأشار لودريان خلال لقائه مع رئيس الإقليم، إلى "أهمية التعاون في محاربة الإرهاب وداعش، وأنه خلال الأيام القادمة ستقوم فرنسا بإيصال المساعدات إلى حلبجة في إطار مساعدات طبية ستقدمها باريس لكردستان في مواجهة كورونا"، بحسب ما نقلته شبكة "راوودو" الإعلامية.
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وصل مساء الخميس، إلى أربيل، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له في مطار أربيل، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عقد مؤتمراً صحفياً مع ضيفه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في محافظة أربيل.
صور من اجتماع رئيس إقليم #كوردستان #نيجيرفان_بارزاني ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف #لودريان pic.twitter.com/z0FR5VzDBN— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 17, 2020
وقال بارزاني في المؤتمر الصحفي: إن "إقليم كردستان لن ينسى دعم فرنسا"، مضيفا أن "لودريان كان دوماً صديقاً مساهماً لتطوير العلاقات بين فرنسا وإقليم كردستان، واصفاً زيارة لودريان إلى إقليم كردستان، بالمهمة".
بدوره، قال لودريان في المؤتمر الصحفي: إن "بلاده أبدت السند والتعاطف لإقليم كردستان في الأوقات الصعبة، وإنها ستقدم مساعدات ومستلزمات طبية لإقليم كردستان في الايام المقبلة، ومنها مساعدات إلى مستشفى حلبجة".
وحول دور إقليم كردستان في مساعدة اللاجئين والنازحين، أشاد لودريان بهذا الدور الكبير، لافتاً إلى أن "فرنسا قدمت مشاريع للنازحين في إقليم كردستان، كما أنها ستقدم مشروعاً للمياه في دهوك بمساعدة من ألمانيا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)