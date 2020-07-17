رئيس الأركان اليوناني: مستعدون للدفاع عن وحدة أراضينا وسيادتها ضد أي تهديد تركي

قال رئيس أركان الجيش اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، إن تركيا تمثل "عاملا مزعزعا للاستقرار" في المنطقة.

وأوضح في لقاء مع نظيره الإسرائيلي أفيف كوخافي، في إسرائيل، أن تركيا تمثل تهديداً لليونان وللوضع الراهن في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف أن قواته مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد تركي.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين دول شرق المتوسط للحفاظ على أمن المنطقة ورخاء مواطنيها.

وناقش الطرفان وفقا لوسائل إعلام يونانية، تعميق التعاون العسكري بين البلدين، الذي يتضمن أعمالا وتدريبات مشتركة بمشاركة الفروع الثلاثة المسلحة.

أكد مسؤول يوناني بارز جاهزية بلاده "بكل ما يلزم" لحماية سيادتها في ظل الانتهاكات التركية شرق المتوسط، معلنا استعدادها لمناقشة العديد من القضايا مع تركيا.

والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة تقليديا، واتهمت أثينا جارتها في السنوات الأخيرة بالسماح لعشرات آلاف اللاجئين بالوصول إلى الجزر اليونانية، فضلا عن التوتر المتصاعد بشأن انتهاك تركيا بالتنقيب عن النفط قبالة المياه القبرصية.

ويسير التوتر بين تركيا واليونان مؤخرا نحو التفاقم بسبب الخلافات حول حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في بحر إيجه شرق المتوسط وقضايا سياسية أخرى كملف الهجرة، فضلا عن النزاع على جزيرة قبرص.

ونقلت "صحيفة زمان التركية" عن نائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس، قوله: "إذا كان الاختلاف الوحيد بيننا يتعلق بإعلان منطقة اقتصادية حصرية، فنحن مستعدون للتفاوض والجلوس على الطاولة مع تركيا ومناقشة القضية".