البرازيل… أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم السبت تسجيل وفاة 1163 شخصا وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 34177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1163 وفاة".

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 1321036 تعافوا من المرض.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.