وكالة أمريكية تكشف عن أفعال جديدة لترامب بحق كلينتون وبوش في البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن قيام المسؤولين في البيت الأبيض بنقل صورة كل من الرئيس السابق بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الصالة الرئيسية إلى غرفة غير مستخدمة في المقر الرئاسي الأمريكي.

وذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة في البيت الأبيض أن الصور تم إزالتهم من مكانهم وتم استبدالهم بلوحتين لرئيسين جمهوريين انتُخبا قبل أكثر من قرن.

The official portraits of former Presidents Bill Clinton and George W. Bush were removed from the Grand Foyer of the White House within the last week, aides tell CNN, and replaced with those of two Republican presidents who served more than a century ago https://t.co/zyHcFI1OJD pic.twitter.com/uEzFbvVC2q — CNN (@CNN) July 18, 2020

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن الصور الجديدة تعود لكل من الرئيس الأمريكي وليام ماكينلي الذي اغتيل في عام 1901 وثيودور روزفلت الذي خلفه.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس ترامب كان يرى الصورتين مرات عدّة في اليوم، عندما ينزل من منزله الخاص أو عندما يستقبل ضيوفه في تلك الردهة.

وفي البيت الأبيض، تفرض التقاليد إبراز آخر الرؤساء أمام الضيوف في المناسبات الرسمية. وظل هذا العرف محترماً حتى الثامن من يوليو/ تموز خلال زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.