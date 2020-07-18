القراصنة يحتجزون 13 بحارا روسيا وأوكرانيا خلال هجوم في خليج غينيا

احتجز قراصنة 13 من أفراد طاقم ناقلة نفط "سوراكاو ترادر" في خليج غينيا من بينهم روس وأوكرانيون، وذلك بحسب بيان شركة "اليسون مانجمنت غروب".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان شركة "اليسون مانجمنت غروب":

"السفينة تعرضت لهجوم القراصنة على بعد 210 ميلا بحريا من سواحل بينين الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلس، وقد تم احتجاح 13 فردا من أفراد الطاقم الـ 19 من بينهم روس وأوكرانيون من قبل القراصنة".

وسبق أن وردت أنباء بشأن هجوم القراصنة على ناقلة "سوراكاو ترايدر" في خليج غينيا، وبحسب بيانات شركة "درياد غلوبال" فإن الجوم حدث على بعد 210 ميلا من إقليم بايلس النيجيري، وكانت السفينة متوجه من عاصمة البلد توغو.