مجموعة العشرين تدرس تمديد مبادرة تعليق الديون للدول الفقيرة

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم السبت، أن 42 دولة تقدمت لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون؛ وأن المجموعة ستدرس تمديد مبادرة تجميد الديون لما بعد 2020.

موسكو - سبوتنيك. وأكد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقب الاجتماع الوزاري للدول العشرين، التي ترأس بلاده دورتها الحالية، أن دول المجموعة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة آثار جائحة "كوفيد 19"؛ مبيناً أن اجتماع اليوم مهّد الطريق أمام خطوات التعافي المقبلة، وفقا لقناة "العربية".

وقال الوزير إن "مجموعة العشرين جددت، خلال الاجتماع، التأكيد على التزامها بمكافحة تداعيات كورونا، ولن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار الجائحة".

وأفاد الوزير السعودي بأن صندوق النقد وافق على 77 طلباً للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار. كما تم إقرار 21 مليار دولار لتغطية فجوة الرعاية الصحية عالمياً.

وأشار الجدعان إلى أن جائحة "كورونا" تسببت في التأثير سلباً على جوانب الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم، وكان لها التأثير المباشر على الصحة والاقتصاد والوظائف وسلاسل الإمداد؛ في حين أنها خلقت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليكون أكثر استدامة ويرتكز على تحسين جودة الحياة.

وعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات، اليوم السبت، لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.

وخلف وباء كوفيد-19 أكثر من 14 مليون إصابة حول العالم، وتوفي أكثر من 600 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 8.5 مليون.