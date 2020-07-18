للمرة الثالثة خلال أسبوع.. الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو 

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت المياه لتفريق متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב@ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

وذكرت القناة العبرية أنه الآلاف تجمعوا في مدينتي، القدس وتل أبيب، للمناداة باستقالة نتنياهو، في وقت ألقت الشرطة القبض على بعضهم، بعدما نجحت في تفريق بعضهم بالمياه، واستخدام الغاز المسيل للدموع.

דני, אחד המפגינים בתל אביב: "אני מרגיש שעוד מעט לא יהיה לילדים שלי איפה לחיות. אני מתכוון להיות פה כל שבוע"@Roi_Yanovsky @ittaishick pic.twitter.com/43HzeBvnfn — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

ويشار إلى أن الإسرائيليين يتظاهرون بصورة شبه يومية، منذ أسبوع تقريبا، ضد الحكومة، نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية وسوء الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود لكبح تفشي المرض.