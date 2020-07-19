قادة الاتحاد الأوروبي يختتمون اليوم الثاني من قمتهم والمفاوضات تستأنف الأحد

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بارند ليتز، إن زعماء دول الاتحاد اختتموا اليوم الثاني من مفاوضاتهم بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليورو في اقتصادات بلدانهم التي تعرضت لأزمة حادة بسبب جائحة كورونا.

بروكسل - سبوتنيك. وكتب ليتز بمدونة على تويتر: " الجلسة العامة انتهت، وسيدعو رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اجتماعا مرة أخرى غدا [الأحد] عند الظهر".

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

ويحاول رؤساء الدول التوصل لاتفاق بشأن إنشاء صندوق جديد مؤقت للاتحاد الأوروبي لمكافحة الأزمات. في وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يكون حجم الصندوق 750 مليار يورو.