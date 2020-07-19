الأمير أندرو يغيب عن صور زفاف ابنته "السري"

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، أن الأمير أندرو غاب عن الصور الرسمية لحفل زفاف ابنته الأميرة بياتريس، والذي أقيم في سرية تامة يوم الجمعة.

ولم يظهر الأمير أندرو في الصورتيين الرسميتين من الزفاف اللتان نشرهما القصر الملكي البريطاني، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ويظهر في إحدى الصورتين العروسان وهما يغادران الكنيسة، بينما يظهران في الصورة الأخرى مع ملكة بريطانيا وزوجها "دوق إدنبره" الأمير فيليب.

وتم تجريد الأمير أندرو من واجباته الملكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في أعقاب فضيحة رجل الأعمال الأمريكي المنتحر جيفري إبشتاين.

وذكرت مصادر أن الملكة إليزابيث "تدعم بشكل خاص" ابنها الثاني، ولكنها تشعر بـ"الإحباط الشديد" من أن الفضيحة تلقي بظلالها على بقية عمل الأسرة الملكية.

وتنحى الأمير البريطاني أندرو عن واجباته العامة، قائلا إن الجدل حول ارتباطه، الذي جانبه الصواب، مع رجل المال الأمريكي الراحل جيفري إبشتاين تسبب في اضطراب كبير في عمل العائلة المالكة.

وبحسب "رويترز"، ينفي أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، الادعاء بأنه عاشر فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عاما قدمها له صديقه إبستين. وانتحر إبستين في أحد السجون الأمريكية وهو في انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عامان وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو، من إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

وكان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو/ أيار، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) من بين القلائل الذين حضروا الحفل. وسمحت إنجلترا منذ الرابع من يوليو/ تموز بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردا.

وكانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947. ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.