الجيش الإسرائيلي: السيطرة على طائرة مسيرة اخترقت الحدود قادمة من لبنان

القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع طائرة مسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي حيث تابعتها القوات وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".
في اليوم العالمي #للبوظة أو #الآيس_كريم، أهديكم هذا الطبق من #الكنافة مع #البوظة من مدينة #يافا.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2020
هل تحبون الآيس كريم؟ في يافا طعمتها غير 🍦 pic.twitter.com/kxLcKqm64J
وأكد ادرعي على أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق للسيادة الإسرائيلية".
ونقلت القناة 11 في التلفزة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرة الصغيرة بدون طيار تمت السيطرة عليها عن بعد ثلاثة كيلو مترات عند الحدود مع لبنان، واستخدمت لتصوير فرقة موسيقية لبنانية تابعة لتنظيم (حزب الله) اللبناني بالقرب من الحدود.
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