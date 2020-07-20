وكالة: طائرة تجسس أمريكية تراقب كوريا الشمالية بعد اجتماع عسكري ترأسه الزعيم

ذكر موقع "نو كولساين" أن طائرة من طراز "RC-135W" ريفيت جوينت، تابعة للقوات الجوية الأمريكية شوهدت في سماء فوق مناطق العاصمة في كوريا الجنوبية.

وقالت مصادر وخبراء إن نشر مثل هذه الطائرة التجسسية من قبل الولايات المتحدة هو جزء من عملياتها المنتظمة، بحسب وكالة "يونهاب".

وفي يوم السبت، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اجتماعا مغلقا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال لدراسة المهمة الاستراتيجية للوحدات الرئيسية للتعامل مع الوضع العسكري في المنطقة المجاورة لشبه الجزيرة الكورية والتهديد العسكري المحتمل والتحوطات اللازمة ومناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تعزيز رادع حرب للبلاد، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في اليوم التالي.

ويرى البعض أن القوات الأمريكية شغلت نظام التعرف على الطائرة عمدا عند تحليق طائراتها فوق شبه الجزيرة الكورية بهدف استعراض عمليات المراقبة أمام كوريا الشمالية وممارسة الضغوط عليها .

وقالت مصادر عسكرية إن كوريا الشمالية لم تظهر تحركات عسكرية غير عادية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أوقف الزعيم كيم جونغ-أون خطط العمل العسكري ضد الجنوب في الشهر الماضي.

وفي يونيو، تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد، حيث فجرت بيونغ يانغ مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وهددت باتخاذ إجراءات عسكرية في غضب بسبب منشورات الدعاية المناهضة للنظام التي تم إرسالها من الجنوب.