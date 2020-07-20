العميل موسوي مجد سرب معلومات عن الرئيس الأسد لـ"سي أي ايه"

وأفادت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الإثنين بأن "موسوي مجد زود جهاز الـ (سي أي ايه) في أول لقاء جمعه بضابط استخبارات أمريكي، بمعلومات عن فريق التأمين الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد، كما أبلغ الاستخبارات الأمريكية ببنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية".
وأضاف تقرير الوكالة أن "موسوي مجد كان يتعاون -أيضا- مع الموساد، حيث تم تدريبه في الموساد على تشفير الوثائق والمعلومات، ومن بين المعلومات التي سربها للموساد، زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا".© AP Photo / UNCREDITED
وكشفت الوكالة الإيرانية، أن "موسوي مجد حصل على مبلغ 280 ألف دولار نظير تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية منذ يونيو 2013 وحتى أكتوبر 2017".
هذا وأعلنت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيراني محمود كاظم موسوي مجد، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وتزويدهم بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الإيراني الراحل الجنرال قاسم سليماني.
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