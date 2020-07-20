أسرار جديدة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه)، اليوم الاثنين، إن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت في قمرة قيادة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بطريق الخطأ في يناير/كانون الثاني.

وتقول القوات الإيرانية إنها "أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي من طراز بوينغ 737، في الثامن من يناير ظنا منها أنها صاروخ"، في وقت كان يشهد توترا شديدا مع الولايات المتحدة، ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا.

وقال المكتب على تويتر إنه "استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته".

ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.

وذكر متحدث باسم المكتب أن "الكشف عن أي معلومات أخرى يخص السلطات الإيرانية التي تقود التحقيق"، بحسب "رويترز".

ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.

ووافقت إيران، في يونيو/حزيران، على إرسال الصندوقين الأسودين إلى المكتب الفرنسي من أجل التحليل، مما أنهى أزمة طال أمدها مع كندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن الوصول للبيانات.

والكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا أو كانت هي وجهتهم الأخيرة.

وقال تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية الأسبوع الماضي إن "خطأ في نظام الرادار وغياب الاتصال بين مشغل وسائل الدفاع الجوي وقادته تسببا في المأساة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه "يرحب بقرار إيران تسليم الصندوقين الأسودين مضيفا أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الحادث".