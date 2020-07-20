جديد إيلون ماسك... رقاقة تبث الموسيقى مباشرة إلى الدماغ

ادعى رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك أن شركة "Neuralink" تعمل على جهاز يسمح لمرتديه ببث الموسيقى مباشرة إلى دماغهم.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، أكد ماسك أن تقنية "نيورالينك" ستسمح للناس بالاستماع إلى الموسيقى مباشرة من الرقاقة، كما يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الهرمونات واستخدامها لصالحنا وتعزيز القدرات والمنطق وتخفيف القلق.

ومن المقرر أن يكشف ماسك، الذي يرأس أيضًا "سبيس إكس" للفضاء و"تيسلا" للسيارات الكهربائية، عن معلومات جديدة حول الشركة الناشئة، الشهر المقبل، لكنه ينشر التفاصيل ببطء في الأيام الأخيرة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.

ويذكر أن شركة "نيورالينك" قدمت منذ تأسيسها في عام 2016، عرضًا عامًا رئيسيًا واحدًا فقط حول كيفية عمل التكنولوجيا.