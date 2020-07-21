ترامب يحذر من "أكثر انتخابات فاسدة" في تاريخ أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى إجراء أكثر انتخابات فاسدة ومزورة في تاريخ أمريكا.

وكتب ترامب في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة".

يذكر وأن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي وضع ملحوظة (i) عن معلومات الاقتراع، ملحقة بمنشور ترامب عن التصويت عبر البريد.

وتحيل الملحوظة التي أرفقها "فيسبوك" بالمنشور المستخدمين إلى تفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأمريكية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.