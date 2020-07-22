الاستخبارات الأمريكية تعلن عن "الهدف رقم واحد" في الفترة المقبلة

أعلن مدير وكالة الأمن القومي والاستخبارات الخارجية الأمريكية، بول ناكاسوني، أن الولايات المتحدة سترد على محاولات دول أجنبية للتدخل في انتخابات الرئاسة عبر الهجمات السيبرانية، معتبرا ذلك الهدف رقم واحد.

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تصريحات ناكاسوني خلال اجتماع القيادة العسكرية قال خلاله: "نحن سنتحرك عندما نرى أن خصومنا يحاولون التدخل في انتخاباتنا".

وأضاف ناكاسوني قائلا إن "هدفنا رقم واحد ومهمتنا رقم واحد هو ضمان أمن وسلامة انتخابات 2020".

وأشار ناكاسوني إلى أن جهود وكالة الأمن القومي لحماية الانتخابات الرئاسية تشمل توسيع الشراكات مع وكالات الاستخبارات الأخرى ودراسة تقنيات وأساليب "خصوم" الولايات المتحدة، مؤكدا "نسعى لمعرفة خصومنا أحسن مما يعرفون أنفسهم".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أكثر من مرة دولا أخرى بنشاط خبيث في المجال السيبراني خصوصا روسيا.

وكانت روسيا بدورها قد نفت مراراً اتهامات أجهزة الأمن الأمريكية بالتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة أن هذه الاتهامات "عارية من الصحة"، ولم يتم تقديم أية وقائع حولها.