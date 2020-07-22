التلفزيون الإثيوبي ينشر لأول مرة لحظات ملء "سد النهضة"... فيديو

وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة. وقال، في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة: "أهنئ الإثيوبيين على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة"، فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء".

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".

فيما أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، عن "انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير"، مهنئا الإثيوبيين على هذه "الخطوة الموفقة والتي تأتي لتنمية الشعوب الإثيوبية".

وأكد بيكيلي، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر"، "تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".