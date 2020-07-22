الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل

حملت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، السلطات الأمريكية مسؤولية تلقي السفارة الصينية لدى واشنطن تهديدات بقتل موظفين فيها وتفجيرات.

وغردت تشون يينغ عبر موقع "تويتر" قائلة " نتيجة التشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية، تلقت السفارة الصينية تهديدات بتفجير وقتل".

As a result of smears & hatred fanned up by the #US gov, the Chinese embassy has received #bomb & #DeathThreats. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 22, 2020

ووصفت المتحدثة القرار الأمريكي الذي ينص على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بالتصعيد غير مسبوق للاضطهاد ضد الدبلوماسيين الصينيين.

يتبع...