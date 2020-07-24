البرازيل تسجل قرابة 601 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و287 ألف و475 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الجمعة: "تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1311 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2287475 والوفيات إلى 84082".

وأشار البيان إلى شفاء 1570237 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.