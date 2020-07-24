أول رد رسمي إيراني على أنباء وجود قائد "فيلق القدس" على متن الطائرة المدنية

علقت مصادر إيرانية مطلعة على ما تردد من أنباء تفيد بأن قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قاآني، كان على متن الطائرة التي جرى اعتراضها في سماء سوريا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

ونقلت وكالة "تسنيم"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أنه لم تكن هناك أي شخصية سياسية أو عسكرية على متن طائرة "ماهان" المدنية، التي تم اعتراضها من قبل مقاتلتين أمريكيتين أثناء توجهها إلى بيروت.

وكانت مواقع أنباء إيرانية قد ذكرت أن مقاتلتين أمريكيتين حاولتا إجبار الطائرة الإيرانية على الهبوط بعدما تمت مراقبتها، وتبين أنها تحمل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قاآني.

يذكر أن الطائرة الإيرانية كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض، وحطت في مطار بيروت لاحقا. وكان قائد الطائرة قد صرح بأنه حين مكالمته لطياري المقاتلتين الأمريكتين للالتزام بمسافة الأمان اللازمة قد أعلنا أنهما أمريكيين.

وأوردت وكالة "سانا" أن مصادر في الطيران المدني السوري كشفت أن طيرانا يعتقد أنه تابع لـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية في منطقة التنف، ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد، أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.