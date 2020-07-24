ظريف: يجب وضع حد لأفعال أمريكا الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بالمخاطرة بوقوع كارثة بعد اقتراب مقاتلتين أمريكيتين من طائرة ركاب إيرانية، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وقال ظريف، على تويتر: "الولايات المتحدة تحرشت بطائرة ركاب مدنية في رحلة منتظمة مما عرض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر بزعم حماية قواتها المحتلة... يجب وضع حد لهذه الأفعال الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة".

U.S. illegally occupies territory of another State and then harasses a scheduled civil airliner—endangering innocent civilian passengers—ostensibly to protect its occupation forces.



Audacity to compound lawlessness upon lawlessness



These outlaws must be stopped before disaster. — Javad Zarif (@JZarif) July 24, 2020

​وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.