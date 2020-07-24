أول تعليق من ألمانيا بعد تحرير مواطنتها المختطفة في بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن اتصال هاتفي تلقاه الوزير فؤاد حسين، من نظيره الألماني هايكو ماس، عن تحرير الناشطة الألمانية من خاطفيها في بغداد.

وأوضح الصحاف أن "وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الألماني عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، وحرص العراق على الارتقاء بآليات التعاون بين البلدين وصولاً إلى تحقيق تطلعات كلا الشعبين".

وأضاف الصحاف أن "وزير الخارجية الألماني أعرب عن شكره إلى نظيره العراقي والحكومة والأجهزة الأمنية لاهتمامها البالغ بمسألة ضيفة العراق الناشطة الألمانيّة هيلا ميفيس التي حررتها الأجهزة الأمنيّة العراقيّة من خاطفيها في غضون 72 ساعة".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والوزراء المعنيين كانوا يتابعون قضية المواطِنة الألمانية المختطفة منذ الساعات الأولى".

ونقل الصحاف عن الوزير فؤاد حسين لماس، قوله: "إن رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين كانوا يتابعون قضية المواطنة الألمانية المختطفة منذ الساعات الأولى لاختطافها، وما قامت به الحكومة هو من صميم واجباتها".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلتنا صباحا، تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس من قبل القوات الأمنية وبإشراف محكمة تحقيق الرصافة، فجر اليوم الجمعة.

ونوه البيرقدار إلى أن "التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة، والنتائج تعلن حين اكتمال الإجراءات التحقيقية".

واختطفت الناشطة الألمانية، مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني، في الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي، على يد مسلحين مجهولين في منطقة "أبو نؤاس" بالقرب من الكرادة وسط العاصمة بغداد.