مجلس صيانة الدستور الإيراني: العمل الإرهابي الأمريكي باعتراض الطائرة المدنية يتطلب ردا بالمثل

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، إن العمل الإرهابي الأمريكي باعتراض طائرة إيرانية مدنية يتطلب مقاضاة قانونية، والرد بالمثل.

ونقلت وكالة "مهر" مساء اليوم الجمعة، عن كدخدائي، أنه لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الدول، بالإضافة إلى المقاضاة القانونية، من الضروري القيام بالرد بالمثل، لأن طبيعة الإجراءات القانونية تستغرق وقتا طويلا.

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين أمريكيتين، أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.