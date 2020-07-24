الرئاسة التركية حول فتح "آيا صوفيا" للعبادة: نشهد يوما تاريخيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن فتح "آيا صوفيا" أمام المواطنين للعبادة يعد يوما تاريخيا لتركيا، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة ستعده ميلادا جديدا.

وأوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة بإبقاء مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول مفتوحا على مدار 24 ساعة بشكل دائم.

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية عن فتح #آيا_صوفيا للعبادة: نشهد يوما تاريخيا ستعده الأجيال القادمة ميلادا جديدا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 24, 2020

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن والي إسطنبول علي يرلي قايا، أكد أن مسجد آيا صوفيا، سيظل مفتوحا للعبادة على مدار 24 ساعة، بصورة دائمة، اعتبارا من اليوم، بموجب تعليمات الرئيس أردوغان.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

هذا وشيد الإمبراطور البيزنطي جوستنيان الكنيسة الضخمة عام 537. وفي عام 1453 سيطر السلطان العثماني محمد الثاني على إسطنبول، وجرى تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لأداء صلاة الجمعة.وبعد قرون من استخدام الكنيسة كمسجد جرى تحويلها إلى متحف عام 1934، ضمن الخطوات التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك لتحويل تركيا إلى دولة علمانية.