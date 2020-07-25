فريق بيطري يستخرج 50 كيلوغرام بلاستيك من معدة بقرة

وتحدث الطبيب البيطري، فيرول واكو، عن العملية، قائلا "البقرة حية وبصحة جيدة".
وأضاف، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الأبقار يمكنها تناول المواد البلاستيكية بسبب نقص العشب أو المعادن، كما أن الطريقة التي يتخلص بها الناس من المواد البلاستيكية أصبحت تشكل خطرا على صحة الماشية".
Vets remove 50kg of plastic from cow's stomach in Ethiopia. https://t.co/YEhZ6bLT8m… via @BBCNews#veterinarian#biology#livestock#cowsmenu #JesusChrist#BBNaija#Sonko#Nairobi pic.twitter.com/UrhbDUPA4h— Stanley Sugut (@StanleySugut) July 25, 2020
وكان مالك البقرة، أريري كاري، قد أحضر بقرة أخرى من قطيعه، الشهر الماضي، للبيطريين الستة، الذين تمكنوا من إزالة نحو 20 كيلوغراما من البلاستيك من معدتها.
وتابع الدكتور فيرول: "لقد وثق بنا لأننا ساعدناه من قبل".
ويعتمد شعب بورانا الذي يعيش في منطقة أورومو الإثيوبية على الرعي، وتشكل الثروة الحيوانية أساس حياتهم، ولكن المنطقة التي يسكنونها تعاني من الجفاف وقلة الأمطار.
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