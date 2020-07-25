فريق بيطري يستخرج 50 كيلوغرام بلاستيك من معدة بقرة

تمكن فريق بيطري من إنقاذ بقرة في جنوب إثيوبيا، بعدما تراكم في معدتها 50 كيلو غرام من المواد البلاستيكية، وذلك في عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات.

وتحدث الطبيب البيطري، فيرول واكو، عن العملية، قائلا "البقرة حية وبصحة جيدة".

وأضاف، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الأبقار يمكنها تناول المواد البلاستيكية بسبب نقص العشب أو المعادن، كما أن الطريقة التي يتخلص بها الناس من المواد البلاستيكية أصبحت تشكل خطرا على صحة الماشية".

​وكان مالك البقرة، أريري كاري، قد أحضر بقرة أخرى من قطيعه، الشهر الماضي، للبيطريين الستة، الذين تمكنوا من إزالة نحو 20 كيلوغراما من البلاستيك من معدتها.

وتابع الدكتور فيرول: "لقد وثق بنا لأننا ساعدناه من قبل".

ويعتمد شعب بورانا الذي يعيش في منطقة أورومو الإثيوبية على الرعي، وتشكل الثروة الحيوانية أساس حياتهم، ولكن المنطقة التي يسكنونها تعاني من الجفاف وقلة الأمطار.