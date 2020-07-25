إيران: عازمون على استمرار العلاقات المتوازنة مع القوى الأوراسية والآسيوية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت، إن بلاده عازمة على استمرار العلاقات المتوازنة والودية مع جميع القوى في أوراسيا، وشرق وجنوب آسيا.

ونشر موسوي تغريدة، جاء فيها "قد اعتمدت إيران منذ القدم سياسة الحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع جميع القوى في أوراسيا وشرق وجنوب آسيا، وأن اتفاقيات التعاون طويلة الأمد المحتملة مع الصين وروسيا واستمرار تعاوننا مع الهند في جابهار تدل على ذلك و نحن مصممون على مواصلة هذه السياسة".

#Iran has a longstanding policy of maintaining balanced, friendly relations w/ all Eurasian & E/S Asian powers. Our potential longterm cooperation agreements w/ #China & #Russia, & our continued joint work w/ #India in Chabahar prove this. We are determined to uphold this policy. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) July 25, 2020

​وفي الأسابيع الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على مسودة خارطة طريق لشراكة مدتها 25 عاما مع الصين كما ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف كشف خلال زيارته للصين عن تحديث إتفاقية العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون الإيراني-الروسي على مدى 20 عاما، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.