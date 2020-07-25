تحطم طائرة خفيفة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة... فيديو

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت سقوط طائرة صغيرة فوق سطح مبنى سكني في ولاية شمال-الراين وستفاليا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طفل.

وذكر متحدث باسم الشرطة بحسب وكالة "رويترز" أن "النيران اشتعلت في سطح المبنى السكني الذي يقع في بلدة فيسيل بعد أن اصطدمت الطائرة الخفيفة به" كما يظهر في الفيديو المنشور على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

Three dead after small plane crashes into apartment block in Wesel, Germany. https://t.co/arIHpFQHUB pic.twitter.com/tdaeky88Mf — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 25, 2020

وقال شهود لوسائل إعلام محلية: إن "الطائرة كانت قد اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها".