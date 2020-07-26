متظاهرون يحرقون مبنى المحكمة ويهاجمون الشرطة في ولاية كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بقيام متظاهرين بإحراق المحكمة المحلية ومقر الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت شرطة منطقة أوكلاند بيانا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "قام المتظاهرون بإضرام النار في محكمة مقاطعة ألاميدا".

Fireworks and dangerous projectiles are some of the items agitators used to assault officers. We ask the organizers of tonight's demonstration to work with us, calling for peace and help us provide safe spaces and safe places for demonstrators. pic.twitter.com/ImpQdquirU — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) July 26, 2020

وأضاف البيان: قامت هذه العناصر غير المنضبطة بإلقاء قنابل حارقة على مركز الشرطة وحطموا النوافذ وشوهوا كل ما يتعلق بالسلطات في المنطقة".

واندلعت الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه في مايو/ أيار.