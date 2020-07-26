الرد الصيني حاسم... موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون المبنى

غادر موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو بالصين مبنى القنصلية وسط إجراءات أمنية مشددة بعد قرار الصين إغلاقها ردا على إغلاق الولايات المتحدة القنصلية الصينية في هيوستون.

وبحسب "رويترز" فقد جاء هذا الإخلاء اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل إغلاق المكان غدا الاثنين.

وقالت الوكالة أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، تجمع عدد من الأشخاص في الشارع الذي تقع فيه القنصلية وعلى الرصيف المقابل للمدخل مع عشرات من رجال الشرطة الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم ملابس مدنية.

وأدى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستون، والقنصلية الأمريكية في تشنغدو إلى تصعيد في التدهور الحاد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي كانت في أسوأ حالاتها بالفعل منذ عقود وسط خلافات حول التجارة والتكنولوجيا، وجائحة كوفيد-19، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونغ كونغ.

وشددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو يوم أمس السبت.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية ردا على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء الجمعة لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن القنصلية كانت "مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية".