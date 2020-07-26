"هجوم بيولوجي"... أمريكيون يتلقون بذورا غامضة من الصين

تلقى العديد من الأمريكيين عبوات صغيرة من الصين بها بذورغامضة.

تم تسليم العبوات تحت علامة مجوهرات عبر البريد إلى المقيمين في ولايات يوتا وفرجينيا وواشنطن وأريزونا وإنديانا ولويزيانا وتكساس. مما أدى إصدار السلطات المحلية تنبيهات للمواطنين.

Public Asked To Report Receipt of any Unsolicited Packages of Seeds. Learn more: https://t.co/RY9u4nR1QK pic.twitter.com/ZzNaO2ZaYz — VDACS (@VaAgriculture) July 24, 2020

وحذرت ولاية فرجينيا من أن البذور يمكن أن تكون أنواعًا نباتية غازية تضر المناطق التي تغزوها، ويمكن أن تلحق دمارًا ببيئة المنطقة، وتدمر الأصناف المحلية من النباتات والحشرات، وكذلك المحاصيل. وحثت وزارة الزراعة بالولاية كل من يتلقى البذور غير المرغوب فيها على الاتصال بالسلطات الزراعية.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7 — WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020

وأصدرت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن تحذيرا مماثلا، مؤكدة أن "البذور غير المرغوب فيها يمكن أن تكون غازية أو تسبب المرض للنباتات المحلية أو تضر بالماشية.

وبدأت مسألة البذور في أمريكا بعد بضعة أيام فقط من تلقي مئات النباتيين البريطانيين بذورا مماثلة، وتفاعل مستخدمون مع الحدث بطرق مختلفة فمنهم ما يرى الأمر كمزحة ومنهم من تساءل بجدية عما إذا كانت تلك البذور جزءًا من "هجوم بيولوجي استراتيجي" أو شكل من أشكال "الحرب البيولوجية" من قبل الصين ضد الولايات المتحدة.

وتعد الحرب البيولوجية باستخدام النباتات والحشرات ظاهرة حقيقية. فاتهم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة بإدخال خنفساء البطاطس عن عمد إلى أراضيها في محاولة لتقويض الأمن الغذائي في المنطقة. وبالمثل، ادعت كوريا الشمالية والصين أن الولايات المتحدة انخرطت في حرب بيولوجية باستخدام الحشرات خلال الحرب الكورية.