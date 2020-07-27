وزير الدفاع الإيراني يعلن عن إجراء هو الأول في المطارات بعد الحوادث الأخيرة

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، الستار عن برج مراقبة جوية متنقل، صنعته شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية (صا إيران) التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن "عددا قليلا من دول العالم قادر على تصنيع أبراج المراقبة الجوية المتنقلة وأن تصنيعها محليا يوفر للبلاد مبالغ ملحوظة من العملة الصعبة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال: "يجب أن تمتاز منتجاتنا من الناحية النوعية والكمية وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا، فكل ماتحتاجه البلاد يجب إنتاجه محليا وإن إحدى الاحتياجات هي منظومة برج مراقبة جوية متنقل"، منوها أنه "خلال العام الماضي أعلنت شركة المطارات الإيرانية حاجتها لمنظومة برج مراقبة جوية متنقل فقامت شركت "صا إيران" التابعة لوزراة الدفاع بإنتاج البرج خلال عام واحد من خلال الاعتماد على خبرائها".

وأضاف أن "تعرض البلاد لحوادث مختلفة مثل السيول والحرائق والزلزال تحتم أن تكون المطارات على استعداد تام وأن هذه المنظومة المتحركة مهمة جدا لتنفيذ المهام في تلك الظروف الخاصة"، مبينا أن "المنظومة مجهزة بأحدث التكنولوجيا من حيث الاتصالات والمراقبة وفقا للمواصفات الدولية الخاصة بالملاحة الجوية".