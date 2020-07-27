سويسرا تعقد أول اتفاق تجاري مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية

أعلنت سويسرا، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تجارية مع إيران في إطار تبادل البضائع الإنسانية المختلفة في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على طهران من قبل واشنطن.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية نقلا عن أمانة الشؤون الاقتصادية في ​الحكومة​ السويسرية "شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة البضائع الإنسانية مع ​إيران​"، مشددةً على أن "تفعيل الترتيب السويسري لتجارة البضائع الإنسانية يمضي قدما، وتمت الموافقة بالفعل على عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات، ومن المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".

وبدأت القناة المشتركة لترتيب التجارة بالبضائع الإنسانية الخاصة بتوصيل المواد الغذائية و​الدواء​ إلى إيران، وإجراء عمليات تجريبية في يناير الماضي، لتساعد في تزويد الشعب الإيراني الذي يعاني من المصاعب المعيشية، بالسلع السويسرية، دون انتهاك العقوبات الأمريكية.